Novas lombadas para frear o excesso de velocidade na cidade

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

As ações incluíram a instalação de uma ondulação transversal móvel na rua Barão do Amazonas e a marcação de sinalização horizontal para a ondulação transversal fixa na Eurípedes Brasil Milano.

Essa iniciativa visa mitigar os riscos de acidentes e promover a fluidez do tráfego, especialmente em áreas onde a velocidade excessiva era uma preocupação devido à deterioração das ondulações pré-existentes. Com o objetivo de proporcionar uma experiência de condução mais segura e consciente, as autoridades responsáveis pela segurança viária tomaram medidas proativas para garantir a eficácia dessas soluções.

Homem armado com facão e marreta ameaça menores no centro

A implementação da ondulação transversal móvel na rua Barão do Amazonas destina-se a induzir uma redução de velocidade dos veículos que transitam na área, aumentando a segurança para pedestres e motoristas. Esta medida é particularmente relevante em vias onde se observava uma tendência de velocidade excessiva, representando um risco significativo para a comunidade local.

Operação integrada resulta em centenas de veículos abordados e dezenas de autos de infração

Além disso, a sinalização horizontal da ondulação transversal fixa na Eurípedes Brasil Milano destaca o compromisso das autoridades municipais em garantir a segurança viária em áreas críticas da cidade. A marcação clara e visível dessa infraestrutura reforça a importância de respeitar os limites de velocidade estabelecidos e aumenta a conscientização dos condutores sobre os potenciais perigos associados à alta velocidade em áreas urbanas.