Atleta alegretense é vice-campeã brasileira de patinação

A competição foi organizada pela Federação Gaúcha de Patinagem (FGP), com supervisão da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação (CBHP), no ginásio poliesportivo do Parque do Chimarrão.

A Capital do Chimarrão recebeu mais de 650 atletas, representantes de 8 estados brasileiros. Dentre os destaques nacionais uma atleta de Alegrete, que conquistou uma façanha já na sua primeira participação na disputa nacional.

Júlia que iniciou na patinação em Alegrete aos 13 anos, hoje dois anos depois conquista um vice-campeonato brasileiro. A vida como atleta de patinação no Grupo Superação, onde participou de alguns campeonatos revelaram um dom da patinadora. Em 2022 ela foi para Santa Cruz do Sul, levando consigo o amor pelas rodinhas, onde iniciou sua jornada na escola Insígnia Patinação Artística.

Obra de manutenção de esgoto deixa ponte em via única e causa congestionamento

Com mais oportunidade de participar de diversos campeonatos conquistando um vasto número de medalhas além de muita experiência e aprendizado. Neste ano, Júlia participou do seu primeiro campeonato brasileiro de patinação artística em três modalidades e consagrou-se vice-campeã brasileira de solo dance na categoria Júnior.

Júlia na categoria livre Categoria Free Dance Categoria Solo Dance

Para quem acompanha e torce pelo sucesso de Júlia no esporte, foi uma alegria imensa, fruto de muito trabalho, entrega, onde se absteve de férias para permanecer treinando, sempre com total apoio dos pais, sua família em geral e de suas técnicas que a acolheram com maestria.

Júlia perdeu para a paulista Lia Camargo Gigeke Iwasaki, que poderá ser convocada para a Seleção Brasileira de Patinação Artística e participar dos campeonatos Sul-Americano, Pan-Americano, Mundial e Copa do Mundo de Patinação Artística 2024. No entanto, ainda é necessária aguardar a convicção, que é realizada pelo comitê técnico da CBHP.

Matteus afirma estar pegando ranço de participante do BBB

As técnicas do Grupo Superação Luana e Fernanda Carvalho, acompanharam o Campeonato Brasileiro de Patinação Artística com o objetivo de conhecimento.

“Tivemos contato com campeões brasileiros de Patinação Artística e alguns técnicos, onde trouxemos na bagagem uma experiência incrível”, relatou a professora Fernanda.

Com os pais Júnior e Carolina

Fotos: reprodução