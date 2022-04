Nove famílias estão desalojadas em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Defesa Civil, informa que índices relacionados ao nível do Rio Ibirapuitã encontram-se a 9,40m do normal, a partir de atualização realizada às 18h desta quarta-feira, 27. Estão sendo acolhidas nove famílias desabrigadas. Três foram retiradas de casa e alojadas em outros locais, outras quatro pediram lonas e duas famílias solicitaram auxílio para mudanças que foram realizadas. Até o momento, os bairros atingidos são: Vila Nova; Santo Antônio, Assumpção, Ibirapuitã e no interior no Capivari.

A Defesa Civil ressalta à população que permaneça em alerta e que não espere situações extremas para solicitar ajuda, principalmente à noite, quando fica ainda mais complexa a retirada de pertences, além do risco de curto-circuito na rede elétrica.