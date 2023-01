Nove localidades do interior já sofrem impacto da estiagem em Alegrete

Share on Email

Desta forma, 24 caixas d’água de 1.000 litros foram doadas para famílias em diversas localidades da zona rural do nosso município.

Mais de 40 famílias têm sido abastecidas com água potável, em conjunto com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, através de uma cisterna pipa de 7.000 litros.

As principais regiões são Durasnal, Caverá, assentamentos do Passo Novo, Jacaquá, Inhanduí, Capivari, Rincão do 28, Jacaraú e Vasco Alves.

Em novembro de 2022, foram entregues 56.250 litros. Dezembro de 2022 foram doados 75.130 litros. Já em janeiro e até o presente momento foram pouco mais de 24.500 litros.

A Defesa Civil vai adquirir mais 20 caixas d’água de 1.000 litros para distribuir às famílias que não possuem reservatórios ou são abastecidos em pequena quantidade. Além disso, está em tratativas para locação de caminhão pipa com capacidade de 10.000 litros para agilizar este processo.

Estão sendo entregues 1.780 cestas básicas, oriundas de recurso federal relativas à estiagem anterior, em parceria com a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social. Os beneficiados são moradores da zona rural.