Sexta-feira 13, logo no início do ano – sorte ou azar

E em 2023 ela foi registrada logo no início do ano.

Fato é que muita coisa muda neste dia: os preços das passagens aéreas despencam, líderes tendem a desmarcar reuniões importantes.Passar debaixo de escadas? Quebrar espelho? Nem pensar.

A ex vereadora e servidora pública aposentada, Vanda Dorneles diz que não tem nenhuma superstição. Para mim é um dia normal como qualquer outro. “Falam mal do gato preto, mas também não acredito é um animalzinho indefeso, as pessoas que cismam em ver mal em tudo”, salienta.

Ricardo Ramos, motorista diz que de preferência não passa debaixo de escada e não deixa gato preto passar em sua frente.

Jandira de Barros, preletora aspitante da Seicho -No do Brasil diz que é indiferente a data, tem quem pense que é macabra. Para ela não tem significado algum. Cristo disse: seja feita conforme a tua fé” Se tu crê é assim, pondera.

Wladimir Araújo, disse que não acredita que isso influencie em azar ou sorte. Ele disse que a sexta-feira 13 é um dia comum.

Agumas supertições da Sexta 13

– 1. Desça da cama com o pé direito

2 – 2. Não olhar para gato preto

3 – 3. Cuidado com o espelho

4 – 4. Não passar debaixo da escada

5 – 5. Não abra um guarda-chuva em lugares fechados

6 – 6. Não sirva refeições para 13 pessoas

7 – 7. Não deixe o pente ou a escova cair

8 – 8. Na dúvida, bata três vezes na madeira

Com informações do Brasil Escola