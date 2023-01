Share on Email

Conforme Nara Leite, foram 360 castrações oriundas do repasse de parte da emenda do Deputado Pompeu de Matos ( PDT) no valor de 150 mil que possibilitou essa prática para evitar procriação sem controle. A Prefeitura liberou cinco mil por mês, deste total ainda tem um saldo, disse Nara.

Desde 2012 a OPAA aguardava e somente através de parceira com a ONG foi possível realizar as castrações com recursos da emenda.

-Segundo a Secretaria da Saúde a partir do ano que vem eles vão fazer convênio direto com as clínicas para possibilitar castrações, diz a voluntária da OPPA.

A intituição quando pode ajuda com casinhas e pinturas no Canil Municipal que tem mais de 200 cães sem espaço para mais animais.

A entidade trabalha sem fins lucrativos com promoções que possibilitam ajudar animais atropelados, resgates e colocação em lares provisórios.

Porém, o grande desafio é fazer com que as pessoas parem de criar animais sem controle e cuidados, possibiltando com que as fêmeas procriem e os filhotes sejam jogados a beira de estradas e venham morrer.