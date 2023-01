PM morto em tentativa de assalto recebe homenagens em Alegrete

A Brigada Militar, o Comando Rodoviário da Brigada Militar e o 2°Grupo de Polícia Ambiental de Alegrete prestaram uma homenagem, nesta quinta-feira(12), ao soldado Lucas de Jesus Lima, que foi morto covardemente, na noite de quarta-feira, na zona Leste da Capital, após reagir a uma tentativa de assalto.

Um sirenaço foi realizado pelos policiais militares e rodoviários, em frente à Praça Getúlio Vargas, às 17h30 de ontem. Por volta das 18h, em frente aos 2°Grupo de Polícia Ambiental de Alegrete, também, ocorreu um ato em homenagem ao policial militar.

O soldado Lucas de Jesus Lima, 27, lotado no 20º Batalhão de Polícia Militar, tinha estacionado o carro, um Ford Fiesta, na rua Luis Ledermann, no bairro Morro Santana, quando foi atacado por criminosos que ocupavam um HB20. De acordo com a Brigada Militar, três indivíduos investiram contra o policial, que foi alvejado no rosto e no peito.

Lima era natural de Salvador e havia entrado na corporação em 2018. Durante a ação, Lima revidou e acertou um dos suspeitos, que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Bom Jesus, mas não resistiu. Marcos Vignol Evangelista Junior, 21, tinha antecedentes criminais por roubo a pedestre, tráfico de entorpecentes, roubo de veículo, receptação e homicídio doloso, e era considerado foragido.

Como o carro da vítima – um Ford Fiesta preto – ficou no local, a BM trata o caso como tentativa de roubo de veículo, embora o relato de uma testemunha sugira, pelo número de disparos efetuado, a tese de execução. À frente das investigações, o titular da 15ª DP, delegado Cesar Carrion, afirma que a Polícia Civil está apurando o caso. “O policial também trabalhava como motorista de aplicativo”, destaca.

Conforme Carrion, o suspeito morto no confronto com o policial tinha sido preso no mês passado por roubo de celular. “Lembro bem desse rapaz. A nossa equipe de investigação o prendeu no mês passado. Já era conhecido”, afirma.

Em nota, a BM lamentou a morte do policial. “É com profundo pesar que o 20º Batalhão de Polícia Militar “Batalhão Major Vieira” comunica o falecimento do Soldado QPM-1 Lucas de Jesus Lima. O Soldado Lucas Lima foi vítima de um latrocínio ocorrido no bairro Morro Santana, em Porto Alegre, na noite desta quarta-feira (11/01).

O militar entrou na Brigada Militar em 2018 e deixa a esposa. A Brigada Militar se solidariza com os familiares, amigos e colegas do Soldado Lucas Lima neste momento difícil.