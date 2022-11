Outubro, mais um mês que registrou chuva abaixo da média em Alegrete

O mês de outubro, assim como setembro, foi marcado por chuva abaixo da média em Alegrete.

No 10º mês do ano, considerado o mais chuvoso em Alegrete, houve o registro de apenas 68 mm, cerca de 41% da média. Os dados são da estação automática da CPRM no município.

O cenário de estiagem continua preocupando produtores, principalmente da cultura do arroz, que necessitam de boa captação de água para os próximos meses.

No entanto, a realidade não é das melhores. Em setembro choveu o acumulado de 61,7 mm considerado o pior mês em precipitação desde julho deste ano. Nos 31 dias de outubro deste ano, a cidade teve um acumulado de 68 mm. Num comparativo com a mesma época em 2021, a cidade havia registrado 113,6 mm.

Em 20 dias de outubro havia chovido um total de 36,6 milímetros, com quase 100% dessa precipitação ocorrido no dia 6 de outubro. Já no dia 26, foram mais 22,8 mm que contribuíram para totalizar os 68 mm do mês de outubro.

Segundo o cálculo do Inmet, de 1991 a 2020, a média de precipitação varia de 140 a 300 milímetros. A Clima Tempo prevê, porém, que devido ao fenômeno La Ninã, as chuvas continuem abaixo da média. Em Alegrete a média entre os meses de outubro e novembro é apontada em 164 mm.

Também pela influência do La Niña, há a tendência de que as frentes frias passem rapidamente pelo Estado, dificultando a permanência e formação de áreas de chuva. A previsão é que chova menos do que o normal ou que a chuva fique abaixo do média esperada para os meses de outubro e novembro.