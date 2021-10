Novidades para o mês de outubro: confira as séries e os filmes que entraram nos catálogos da Netflix e da Amazon Prime Vídeo

Depois de um dia puxado, reservar uns minutos para as telas se torna necessário. Afinal, nós precisamos ter momentos de lazer, né?! E para a alegria dos fãs de séries e filmes, os serviços de streaming, entre eles a Netflix, anunciaram algumas novidades para outubro. Na sequência, apresentamos o que entrou e ainda vai entrar neste mês nos catálogos dos principais serviços de streaming.

Na Netflix, com relação ás séries, podemos destacar a estreia de Seinfeld, uma série de comédia cujo enredo gira em torno de Jerry Seinfeld e seus amigos. Ela já está disponível no serviço desde o dia 01/10. Além dela, ainda no dia 01/10, estreiou MAID: minissérie. A trama aborda o caso de uma jovem mãe que, após sair de um relacionamento abusivo, começa a trabalhar fazendo faxina para sustentar a própria filha e construir um futuro melhor para elas.

Um pouco depois, no dia 15/10, a Nertflix lança a nova temporada da série Você, a qual conquistou muitos fãs pelo mundo. A temporada 3 continua com o protagonista Joe (interpretado por Penn Badgley). Casado com Love (Victoria Pedretti), eles tentam levar uma vida normal no subúrbio abastado de Madre Linda. No entanto, velhos hábitos começam a aparecer. No que se refere aos filmes, na Netflix, para este mês de outubro, destacamos Carandiru, Wimbledon: O Jogo do Amor, Diana: O Musical, O Culpado, Difícil de Engolir, Tem alguém na sua Casa, Dano Colateral e Venom.

Já para você que assina a Amazon Prime Video, também tem novidades, principalmente para os amantes de filmes de terror. Destaques para “Madres” e The Manor”, os quais fazem parte da coletânea Welcome to the Blumhouse, produzidos pela Blumhouse Television e pela Amazon Studios. O trama em The Manor envolve uma força malévola que ataca os residentes de um asilo; já em Madres, o enredo gira em torno de um casal mexicano-americano que começa a sentir sintomas e a ter visões aterrorizantes. Além deles, chega na Amazon o filme de terror mexicano dirigido por Rodrigo Fiallega, “El Exorcismo de Carmen Farías”.

Por: João Baptista Fávero Marques