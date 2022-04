Homem ameaça companheira e promete incendiar a casa

Uma mulher acionou a Brigada Militar após ser ameaçada pelo companheiro.

O fato aconteceu no bairro Vila Izabel e, segundo a vítima, o homem estaria descontrolado e além das ameaças verbais e xingamentos, disse que iria colocar fogo na residência.

Diante da situação, com receio da sua integridade física, a mulher ligou para o 190, contudo, no momento em que os policiais militares chegaram no endereço, o acusado já não estava mais, ele teria percebido que a companheira havia acionado a guarnição e fugiu do local.

O motivo da desavença do casal, não constava no registro. A vítima solicitou Medidas Protetivas contra o companheiro e também representação judicial.