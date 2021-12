Novo presidente do Legislativo quer implantar a Rádio Câmara

Em 2022 teremos um novo presidente da Câmara de Vereadores. A escolha por voto entre os vereadores elegeu Anilton Oliveira como presidente.

A posse será em janeiro, mas ele já adiantou alguns objetivos que pretende implementar em sua gestão que tem como vice o Vereador Itamar Rodrigues.

Uma das metas em sua gestão é a criação da escola do Legislativo, para que tanto os novos vereadores, assim como a comunidade saibam como funcionam os trâmites da Casa, de acordo com as Leis. Outra pauta que vai buscar implementar é a criação da Rádio Câmara, assim como fazer um convênio com a Biblioteca do Senado para distribuir as sacolas literárias. Esse projeto tem previsão de acompanhamento às comunidades que vão receber os livros.

Fora isso, Anilton Oliveira disse que vão trabalhar sempre pela comunidade, visto que as pessoas esperam dos seu eleitos um trabalho sério e comprometido.

A posse da nova mesa diretora da Câmara de Vereadores será dia 3 de janeiro, às 18h, no Plenário Gaspar Cardoso Paines.