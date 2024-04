Novo sistema de monitoramento de trânsito quase 100% instalado em Alegrete

A informação é do Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana Uilliam Rodolfo O objetivo é conferir segurança no trânsito e na cidade.

Ele diz que são 24 faixas de câmeras com leitor LPR que estão 100% instaladas em fase de parametrização com previsão estreme me funcioanemnto no dia 18 de abril

Em relação as12 faixas de equipamentos metrológicos de velocidade: 100% instalados, em fase final de coleta de dados para definição da velocidade das vias. A previsão de pleno funcionamento dos equipamento depois da sinalização viária e a campanha de conscientização à comunidade sobre a velocidade no trânsito é para o próximo dia 15 de junho.