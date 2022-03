Novo tomógrafo já está em operação na Santa Casa

O novo tomógrafo da Santa Casa de Alegrete já está em operação desde o início do mês de março, conforme o provedor do Hospital Roberto Segabinazzi. Depois de meses, usuários enfrentaram espera e não podiam fazer os exames porque a antiga máquina apresentava problemas.

O tomógrafo foi adquirido com o trabalho da professora Vânia Guerra( in memorian) que conseguiu, através do Deputado Federal Sanderson, recursos no Ministério da Saúde para adquirir a máquina. O valor foi de 1,3 milhão sendo que com as adaptações e o novo ambulatório o custo chegou a dois milhões de reais, conforme Segabinazzi.

O outro tomógrafo que passou por manutenção foi para o Pronto Socorro para ser usado em caso de urgência e emergência.