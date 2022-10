Novo valor da CNH entra em vigor segunda-feira em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ficará R$ 377,60 mais barata em Alegrete a partir da próxima segunda-feira (10). O valor final com o mínimo de aulas exigidas pela legislação, que era R$2.714,16, custará R$ 2.336,56.

O anúncio foi feito pelo governo do estado na última quinta-feira (6). A mudança se deu depois que a Justiça derrubou a obrigatoriedade da utilização do simulador de direção para a habilitação da categoria B na CNH. Agora, as aulas em simulador continuarão sendo oferecidas pelos CFC’s, mas serão opcionais: o aluno pode optar por fazer parte das aulas práticas nesta modalidade quando da primeira habilitação.

A medida inclui todos os processos de primeira habilitação de carro, inclusive aqueles em andamento. A reportagem entrou em contato com o único centro de formação do município que confirmou os novos valores vigentes a partir do dia 10.

Uma liminar mantinha a obrigatoriedade dos simuladores na formação de condutores no RS. Na última semana, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu pela legalidade da normativa federal que define o simulador como opcional.