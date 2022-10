Santa Casa coloca em pauta um tema de relevância atualmente: direito e medicina

Share on Email

Na manhã de quinta-feira, 06, o auditório da Santa Casa recebeu médicos, residentes em psiquiatria e residência clínica, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, jurídico e diretoria do hospital para uma conversa com a promotora de justiça, Dra Luiza Trindade Losekann, do Ministério Público local.



Na ocasião, ela falou sobre temas latentes, envolvendo direito e medicina, como estupro, causas de aborto legal, internações e ações voluntárias e involuntárias, alta a pedido, entre outros.

O crescimento das demandas judiciais na saúde é tema atual e de grande relevância, tanto para o sistema de saúde, quanto para o sistema de justiça.



Momento ímpar em que os profissionais multidisciplinares interagiram e puderam trocar ideias e experiências.



Uso de máscara é obrigatório na Santa Casa



O uso da máscara é obrigatório em unidades de atendimento de saúde, e na Santa Casa de Alegrete, a regra continua valendo.



Apenas o setor administrativo está liberado de usar máscara, embora seja obrigatório em caso de circulação necessária em outro setor do hospital. Nos demais setores, deverá ser mantido o uso da máscara.



Segundo o Serviço de Controle de Infecção hospitalar (SCIH) e Serviço Especializado em Engenharia de Segurança em Medicina do Trabalho (SESMT) todos os colaboradores que realizam atendimento a pacientes devem usar máscara. Para os pacientes e acompanhantes, o uso também continua sendo obrigatório, tanto em consultas e exames ambulatoriais, quanto para internações.



Em treinamentos e reuniões dentro do hospital, também será exigida a máscara.