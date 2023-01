Novos contentores foram colocados nas ruas da cidade; é preciso evitar o vandalismo

Share on Email

Por esse motivo, na manhã da última sexta-feira, dia 13, a Secretaria de Meio Ambiente iniciou a recolocação e substituição dos contentores de resíduos sólidos em seis pontos sendo: Avenida Doutor Lauro Dornelles (frente à Veterinária Caverá), Avenida Assis Brasil (frente à Semmam e Comagril), ruas Bento Manoel, 20 de Setembro e Venâncio Aires (Peruzzo). Os contentores que estão sendo retirados vão para manutenção e higienização.

“Pedimos a colaboração da nossa população, que seja consciente, separe seus resíduos e descartem o mais próximo do horário da coleta possível.”- destaca Secretária do Meio Ambiente Gabriela Segabinazi.

A rota dos caminhões com horários podem ser acessados neste link

A coleta ocorre de segunda a sábado, desta forma, nos domingo não há, por esse motivo, é importante que não haja descarte neste dia.

A Coleta Seletiva já tem mais de dois anos de implantação no Município. Para ser inserida, à época, ocorreu chamamento público para que as duas cooperativas de catadores fossem habilitadas a receberem os materiais recicláveis que são coletados.

Desde o início do mês de janeiro que a coleta de resíduos sólidos na área urbana, antes de responsabilidade da Infraestrutura, está a cargo da Secretaria do Meio Ambiente. A secretária Gabriela Segabinazzi informou que a coleta conta com 48 servidores, entre garis e motoristas.

-Já temos um caminhão comprado, que foi adquirido através de recurso de emenda impositiva da bancada do PDT e iremos adquirir mais dois caminhões com recurso livre” acrescentou a Secretária devido a grande demanda de resíduos. Atualmente, dos 4 caminhões, dois estão em atividades e outros dois em manutenção.