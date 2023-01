Jovem goleiro busca ajuda para fazer teste em equipe do Paraná

Meninos com sonhos de serem jogadores de futebol existem em todos os cantos do Brasil. Porém, aqui em Alegrete um de 16 anos acalenta esse desejo, há tempos, e agora precisa de ajuda para fazer teste em um time de futebol.

Elias Brasil da Fonseca é um jovem de 16 anos do bairro Sepé Tiaraju que joga como goleiro na equipe do Centenário e agora quer ir mais longe.

Ele tem oportunidade de fazer teste no time do Cascavel futebol clube do Paraná. A mãe, Simone Brasil, diz que o filho tem esse sonho, que é um grande goleiro tanto que foi chamado para teste, mas não tem condições de ir.

Estamos tentando ajuda para que o Elias possa realizar este sonho, diz a mãe que trabalha em faxina e vende pão na rua.

O atleta jogou salão desde os 7 anos com o time de formação de talentos do professor Cristian. Participou de várias edições dos jogos da Solidariedade, passou pela AABB futebol sete, pelo Estadual masculino SUB 9 F.G.F.S, pelo Flamenguinho, pelo Ser Ceva, salão e Professor Jerry.

Agora deixou salão e, atualmente, está jogando campo no Centenário e Time Raça.

E essa oportunidade de fazer um teste no gol, no time Cascavel FC, depende de recursos para as despesas, custos com estadia, alimentação e transporte são muitos altas e precisamos de ajuda, disse a mãe.

Para realizar esse sonho o garoto precisa de aproximadamente 5 mil reais entre passagens, alimentação e hotel. Doações podem ser feitas com Simone, mae do goleiro. Chave pix 73516066091