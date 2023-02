“Novos modelos para negócios tradicionais” é o tema do próximo Lab Talk da Fecomércio-RS  

O Lab Fecomércio-RS promove no próximo dia 16 de fevereiro mais uma edição do Lab Talk. Desta vez, o convidado será Paulo Kendzerski, especialista em implantação de projetos de Transformação Digital e presidente do Instituto da Transformação Digital, que vem para falar sobre os “Novos modelos para negócios tradicionais”.

O convidado tem como propósito de vida promover o desenvolvimento individual das pessoas e dos negócios de forma criativa e sustentável. Com 25 anos de atuação no ambiente digital, atende empresas de todos os segmentos e áreas de atuação, visando o desenvolvimento dos negócios, através de uma presença digital mais eficiente e lucrativa.

Atua em diversas comunidades de inovação como mentor e líder de projetos, com formação de Mentor de Negócios Inovadores pela ANPROTEC, formação de Conselheiro de Inovação, certificado pela Go New, conselheiro no COMCET – Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Porto Alegre – RS. Presidente do Instituto da Transformação Digital – ITD, fundador e CEO da WBI On Life, agência especializada em Comunicação Digital. Fundador e CEO da Qonos, uma startup de Gamificação de Transformação de Negócios.

Organizador do Startup Weekend Porto Alegre (23 a 25 de junho de 2023), Roadshow da Transformação, Talk Empresas do Futuro, Programa Liderança Transformadora, entre vários outros eventos que organiza ou participa como mentor, palestrante e apoio estratégico.

O evento acontece no formato híbrido, sendo o presencial na sede da Fecomércio-RS. Acesse e se inscreva.