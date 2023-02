Incêndio na entrada da Ponte Borges de Medeiros mobiliza Bombeiros

Share on Email

No início da noite desta quinta-feira(9), um incêndio na entrada da Ponte Borges de Medeiros mobilizou uma guarnição dos Bombeiros em Alegrete.

De acordo com os militares, o sinistro foi em alguns entulhos e árvores nas imediações da cabeceira do lado de acesso à Zona Leste.

O fogo foi extinto de forma rápida e não se alastrou. Até o momento, não há informações das causas do sinistro.

Neste ano, uma campanha está sendo realizada pelo Sindicato Rural com apoio dos Bombeiros e outras entidades para que as pessoas tenham consciência sobre os riscos da queima de lixos e também a limpeza em campo que, muitas vezes é feita, para que não ocorram incêndios de grandes proporções como registrados no ano passado.