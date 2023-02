Programe-se: o feriadão de Carnaval está chegando

Cada um tem o seu jeito de aproveitar o carnaval, seja participando da folia ou descansando. E quando o assunto é a sua vida financeira, é preciso ficar atento a e aproveitar todos os benefícios que os canais digitais oferecem.

O Sicredi oferece várias formas do associado programar-se e aproveitar o feriado do com tranquilidade e segurança. Confira:

Horários de Atendimento: As agências Sicredi estarão fechadas na segunda-feira (20/02) e terça-feira (21/02). Já na quarta-feira de (22/02) o horário é reduzido: das 12h às 15h.

Caixas Eletrônicos: Os atendimentos na Rede 24Horas e Saque e Pague funcionam normalmente. Nos caixas eletrônicos estarão disponíveis os serviços de consulta a saldo, saque, transferências entre Contas Correntes Sicredi e pagamentos. Depósitos poderão ser feitos também, mas serão conferidos no dia 22.

Internet Banking e Aplicativo: Através do Internet Banking e do Aplicativo Sicredi, durante o período de 20 a 21 de fevereiro, os associados poderão ter acesso a consultas, agendamentos, transferências entre Contas Correntes Sicredi, pagamento de boletos, pagamento de contas de consumo e DDA.

Somente no Aplicativo: Alguns serviços serão disponibilizados exclusivamente por aplicativo, entre eles recarga de celular, geração de código para saque, habilitação do cartão para uso no exterior, habilitação e desabilitação da fatura impressa no cartão e Pix.

Segurança no uso do cartão de crédito: cadastre-se para receber avisos por SMS ou e-mail a cada transação realizada com seu cartão aumentando a chance de identificar uma transação fraudulenta.

Agilidade para suas viagens: Utilize sua tag de passagem com o pagamento automático em pedágios com toda a comodidade, segurança e agilidade.