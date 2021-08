O 6º Regimento de Cavalaria Blindado, “Regimento José de Abreu”, realizou a solenidade de incorporação dos soldados do Efetivo Variável do Grupamento “Bravo” do Hospital de Guarnição de Alegrete (HguA).

A incorporação do Efetivo Variável do Grupamento “Bravo” 2021, foi realizada no último dia 5. Foram incorporados 8 (oito) soldados, sendo quatro de Alegrete, um da cidade de Erechim, outro de Alvorada e um de Pojuca na Bahia. A solenidade foi presidida pelo Comandante do Regimento Coronel Froes, e iniciou com a abertura do Portão das Armas, realizada pelo Sd Domingues, recruta mais novo entre os militares incorporados.

Na sequência, foi realizada a primeira formatura com os novos soldados trajando o uniforme camuflado do Exército Brasileiro.

Novos soldados receberam o uniforme camuflado

A formatura foi encerrada com o desfile da tropa e foi realizada dentro das medidas de segurança, combate e prevenção da covid-19, sem a presença de convidados e público externo.

Formatura marcou a incorporação dos novos recrutas

