Novos soldados do 12º BE recebem a Boina Preta

Novos soldados passaram pela Operação Boina Preta

A entrega da boina, no âmbito do Exército Brasileiro, simboliza a superação de árduas semanas de instrução e de atividades no terreno, desenvolvidas por seus militares.

Formatura foi prestigiada por familiares e amigos

Segundo o comando, os “Engenheiros Blindados” mostraram a rusticidade e o preparo físico necessários para serem verdadeiros combatentes, conforme a conclusão das respectivas atividades no terreno.

A solenidade ocorreu na Alameda Voluntários da Pátria, marcando, assim, o término do Acampamento da Instrução Individual Básica – “Operação Boina Preta”.

Momentos de emoção ao receber a boina preta

Durante a solenidade o Tenente-Coronel Alessandro, Comandante do 12º BE Cmb Bld foi surpreendido pela sua Esposa, Srª Cristiani, e seu Filho, Igor Eduardo, pela entrega da platina ao Posto de Coronel da Arma de Engenharia, destacando o resultado de sua luta pessoal e diária como profissional.

Coronel Alessandro recebeu homenagem de sua família

Ao término da solenidade, o Ten-Cel Alessandro, Comandante do Batalhão, parabenizou o Efetivo de Soldados pela conclusão da formação básica, salientando que os mesmos passam a ostentar a Boina Preta, símbolo das Tropas Blindadas do Exército Brasileiro.

Fotos: Seção de Comunicação Social