Novos soldados incorporam no serviço militar no 12º BE Cmb Bld em Alegrete

“Aos valores já trazidos do seio familiar, serão agregados outros, próprios da caserna, como o patriotismo, o civismo, o espírito de corpo, a disciplina, a lealdade, a fé na missão do Exército e o inquebrantável amor ao Brasil, que moldarão seu caráter de agora em diante. Essa marca permanecerá com vocês eternamente. Aos pais, mães, familiares e amigos que, orgulhosos, acompanham os novos recrutas no início de suas vidas castrenses, estejam certos de que eles serão tratados com total respeito e dignidade.

Em todos os quartéis da Força Terrestre, seus entes queridos serão recebidos com espírito fraternal, responsabilidade e profissionalismo salientou o comando do Batalhão. “Obrigado por confiar a nós tão precioso bem.! Agora, todos somos membros da mesma Família Militar”, citou o comando da unidade militar de Engenharia em Alegrete .

Lojista começa a realizar o sonho de Matteus do BBB: oferecer um pouco de conforto à sua família

Jovens soldados, a partir desse momento, vocês contribuirão com a Força na missão de superar os importantes desafios do século XXI, preservando os valores consolidados em mais de três séculos de existência.” (Gen Ex Tomás Miguel Ribeiro Paiva, Comandante do Exército).

Família acompanha soldado na incorporação

Com informação da assessoria de comunicação da unidade militar