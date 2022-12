Números da Brigada Militar mostram como está o índice de criminalidade em 2022

Share on Email

Assim, a Brigada Militar tem o seu reconhecimento da comunidade, mesmo diante do grande e já debatido, incansáveis vezes, déficit de efetivo.

Um balanço feito sobre o ano de 2022 com o responsável pelo 2º RPMon de Alegrete, Tenente Nei, fez um comparativo com o ano de 2021, além de apontar como foram os resultados e as expectativas para 2023.

Tenente Nei iniciou a entrevista acrescentando que o ano começou com uma alta muito grande de homicídios e tentativas de crimes contra a vida, por esse motivo, foi desenvolvido um trabalho com as guarnições e a busca por apreensão de armas foi um dos alvos.

Com isso, o resultado foi de 40 armas apreendidas contra 29 no ano passado. Desta forma, também, ressalta a diminuição nos homicídios que até então, está com dois a menos em relação a 2021 que contabilizou 14.

O número de foragidos capturados, até o momento, também é um outro grande destaque, foram 62 e no ano passado 31.

Já um outro número que é bem expressiva a diferença entre esse ano e o de 2021 é roubo a estabelecimento comercial em que quase zerou. Foram 13 no ano passado e três em 2022.

Contudo, o furto qualificado é outro índice que se sobressai neste ano, sendo que no mesmo período em 2021 foram 137 registros, já em 2022 são 192.

Furto de veículos nos últimos meses, foi um dos crimes que mobilizou as guarnições da Brigada Militar que recuperaram motos e uma caminhonete furtados, prenderam os acusados que logo depois foram soltos. Salientando que as ocorrências foram distintas e os presos como suspeitos foram os mesmos indivíduos em todas as situações.

Dando sequência nos números, a apreensão de drogas também teve uma redução, pois no ano passado o total ficou em 35kg e neste ano o número está em 7kg de entorpecentes apreendidos.

Tenente considera que o efetivo de Alegrete é um dos pontos positivos na segurança pelo comprometimento e trabalho realizado, entretanto, também pondera que a comunidade é muito participativa e sabe reconhecer as ações dos policiais. Por esse motivo, não aceita a convivência com a criminalidade o que auxilia muito a Instituição.

Com isso, salienta a retomada do Proerd como um grande avanço, mesmo com toda a defasagem de efetivo o que também demonstra a qualidade dos PMs que atuam no Município.

Outra ação que o Tenente Nei enfatizou é o trabalho preventivo com uma aproximação maior com a comunidade. Ele ainda considera que o trabalho da imprensa local é fundamental para que a população tenha a visão das ações da BM, assim como, todos os demais órgãos como Executivo, Legislativo e outros.

Entre as ações está a Operação Hoplitas que foi concebida pelo Comando-Geral da Brigada Militar com o objetivo de reduzir o número de homicídios, latrocínios e crimes contra o patrimônio em locais e faixas de horário, especialmente, selecionados a partir de análise criminal.

Neste ano, também houve a realização da Operação Volta às Aulas e Papai Noel.

Para o próximo ano, Tenente Nei pontua que a expectativa é ampliar o Proerd e também outras ações que envolvam a comunidade.

Alegrete é o 27º Município com maior contingente populacional e, em área territorial, é o maior do Rio Grande do Sul, da Região Sul, mas um dos diferenciais é a segurança.

Tenente Nei já havia comentado que: “dentro das nossas possibilidades estamos realizando ações sociais capazes de possibilitar a ampliação do relacionamento da Instituição com os munícipes, além de promover a responsabilidade social por meio de atividades que engrandeçam e tragam benefícios à comunidade alegretense”.

Esse ano, a Instituição foi homenageada em sessão solene na Câmara de Vereadores em decorrência dos 185 anos da Brigada Militar no Estado.

Acompanhe o comparativo de 2022 e 2021:

Termos Circunstanciados (2021) – 331 = Termos Circunstanciados 2022 – 221

Prisões (2021) – 810 = Prisões (2022) – 744

Pessoas abordadas (2021) – 16.581 = Pessoas abordadas (2022) – 14.197

Foragidos (2021) – 31 = Foragidos (2022) – 62

Armas apreendidas (2021) – 29 = Armas apreendidas (2022) – 40

Drogas (2021) – 35,418kg = Drogas (2022) – 7.374kg

Homicídios (2021) – 14 = Homicídios (2022) – 12

Furto Qualificado (2021) – 137 = Furto Qualificado (2022) – 192

Roubo Pedestre (2021) – 48 = Roubo Pedestre (2022) – 46

Roubo Estabelecimento Comercial (2021) – 13 = Roubo Estabelecimento Comercial (2022) – 03