Morte de jovem de 24 anos consterna amigos e familiares em Alegrete

Josiele Rocha estava com 24 anos e sempre teve um vasto círculo de amizade na sua terra natal. Ela foi para Caxias há alguns meses em busca de trabalho, conforme os amigos mais próximos.

Segundo homenagens e contatos feitos ao PAT, Josiele era uma jovem que sempre esteve envolvida com eventos, entre eles, Miss Alegrete.

Oswaldo e Miguel Ferrari realizaram a seguinte homenagem: ela era o braço direito, o braço esquerdo, o tronco, as pernas, em suma, tudo que uma Miss precisava para estar impecável no dia do evento, nossa Chaperona, Diretora de Cast, e muito mais. Com ela não tinha tempo ruim, mas se bobeasse, ela puxava as orelhas, o evento só tinha sucesso, se passasse pelas mãos dela!”. – Essas são as palavras que o Miss Alegrete respeitosamente sente em relação a esta grande amiga, que nos deixou. Josi, ficará um vazio em nossos corações, e uma saudade imensa para toda a vida”.

Aqui, ela também, trabalhou na Corsan e era uma apaixonada por animais, em especial por gatinhos.

Nas redes sociais, muitas homenagens à alegretense e muitas pessoas descrevem que a morte precoce dela está sendo um choque inacreditável. No mês passado, Josi, como era carinhosamente chamada, perdeu a mãe por problemas e isso teria sido um grande impacto para ela.

Algumas pessoas, destacam que a informação preliminar foi de que ela teria sofrido um AVC. “Falar sobre a perda dessa jovem que era muito amada e querida por todas as pessoas que a conheceram, para mim é uma utilidade pública, pois muitas pessoas não sabem o que aconteceu com ela, que nos deixou dessa forma, tão absurda por ser uma menina sonhadora e muito batalhadora. Que tinha muitos sonhos”- descreveu Roberto Sales.

O sepultamento de Josiele ocorreu em Caxias do Sul.