Números indicam fim de novos casos de Covid-19

Desde o sábado, 27 de maio, não houve nenhum registro de casos positivos da Covid-19 no município. Os dados atualizados mostram que, durante essa semana, foram registrados 04 casos de recuperação. No momento, há 25 casos ativos no município, um número consideravelmente menor em comparação com os períodos anteriores.

Além disso, é importante destacar que não há pacientes internados com Covid-19 na Santa Casa de Alegrete. Desde o início da pandemia, Alegrete registrou 333 óbitos relacionados à Covid-19. Até o momento, foram feitos 66.236 testes, dos quais 43.867 resultaram negativos e 22.369 foram positivos. Porém, um dado animador é o registro de 22.011 pessoas recuperadas.

Por fim, é importante ressaltar que ainda existem 10 pessoas em observação com síndrome gripal. Embora não tenham sido confirmados como casos de Covid-19, esses indivíduos estão sendo monitorados de perto pelas autoridades de saúde, visando à segurança e ao controle da propagação do vírus. Embora a semana sem casos positivos seja uma conquista a ser celebrada, é fundamental que a população de Alegrete continue a adotar todas as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades de saúde.