Nutricionista salienta, na Jornada Pedagógica, que alunos devem comer menos industrializados e longe das telas

Diz a profissional que é necessária uma atenção especial na alimentação das crianças e adolescentes, principalmente no ambiente familiar, pois é nesse local que os mesmos construirão suas referências alimentares e irão carregar consigo ao longo dos anos. Então, se esse público infanto juvenil tiver bons exemplos vindos de casa, com toda certeza ele se tornará um adulto saudável e consciente.

Então, é como sempre digo: a solução para uma alimentação saudável na adolescência pode começar dentro da cozinha de casa. Primeiramente, no mercado: vale a pena escolher alimentos mais frescos e variados e deixar de comprar grandes quantidades de industrializados, salienta a nutricionista.

No lugar disso, informa que se deve aumentar a oferta de frutas, legumes e verduras, oferecendo, se possível, pelo menos nas refeições principais, comida caseira.

Uma outra boa recomendação é tentar fazer algumas refeições juntos, em família, em torno da mesa. Isso é comprovadamente uma forma eficaz de prevenir a obesidade. Então, para uma alimentação saudável na adolescência, uma dica de ouro: menos tempo comendo na frente das telinhas (tablet, celular e TV) e mais reunião familiar em torno da mesa, enfatiza Liza Machado.