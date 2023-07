Homem é preso após atacar três pessoas com motosserra em Porto Alegre

Share on Email

Um homem atacou três pessoas com uma motosserra no bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. O caso ocorreu na madrugada deste sábado (22).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito tem 24 anos. O homem não teve a identidade divulgada.

Ele teria discutido com um grupo de amigos que estava bebendo na rua. Após o desentendimento, o suspeito feriu duas mulheres e um homem com a motosserra. Eles tiveram ferimentos superficiais e passam bem.

“A discussão se deu por desavenças anteriores entre os vizinhos, possivelmente ligadas ao cunho passional. Ademais, a Polícia Civil acredita que haja indícios de que o autor possa ter um quadro de doença mental”, afirma o delegado Pablo Soares, responsável pela investigação.

A polícia vai requisitar um laudo médico para atestar as condições de saúde mental do suspeito.