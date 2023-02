Nutricionista suspeito de violação sexual a pacientes em Viamão se entrega à polícia

Se entregou à polícia, na manhã desta sexta-feira (24), o nutricionista Rhuan de Andrades Hoppes, suspeito de violação sexual a pacientes em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele era considerado foragido desde agosto de 2022 e se entregou no Fórum de Viamão.

A delegada responsável pelo caso Marina Dillenburg, informou ao g1 que o nutricionista se apresentou ao juiz e que o mandato de prisão será cumprido assim que ele for ouvido.

O advogado de defesa do nutricionista, Arlei Steiger, confirmou que apresentou o cliente diretamente para o fórum da terceira vara criminal.

“Estamos apresentado Rhuan e vamos dar início a defesa, para esclarecer os fatos. Vamos provar isso [a inocência dele]. Já foi feito perícia nas mídias apreendidas, foi concluído que não existia nada. Rhuan é um jovem profissional, com muita capacidade e conhecimento, foi vítima de uma armação”, disse.

O caso

Sete mulheres já procuraram a polícia dizendo ter sofrido violação sexual por parte de Rhuan. No dia 10 de fevereiro, o Ministério Público (MP) já havia apresentado denúncia contra Rhuan de Andrades Hoppes, de 27 anos, após uma investigação policial envolvendo o relato de seis pacientes.

Segundo o MP, o nutricionista teria cometido o crime repetidamente entre 2020 e 2022. A denúncia aponta que, durante consultas, ele pedia que pacientes tirassem suas roupas para tirar medidas. Então, o acusado, conforme o MP, apalpava as partes íntimas das pessoas.

Conforme o Código Penal, o crime prevê reclusão de dois a seis anos. A punição pode ser aumentada em razão do número de vítimas identificadas, dentro dos parâmetros legais.

Relatos

Uma paciente, que prefere não ser identificada, fez uma consulta com o nutricionista em fevereiro de 2020. Na hora de tirar as medidas do corpo que o incômodo aumentou. O acusado teria pedido que ela tirasse a peça de roupa que cobria os seios.

“Eu lembro que virei de costas pra ele, pra tirar o ‘top’, né. E aí ele me ajudou tirar o top, e eu fiquei com as mãos sobre os peitos, sobre os seios. Aí ele começou a tirar assim, né. Ele vinha muito perto de mim, muito em cima, e eu ia cada vez mais pra trás. E aí ele disse: ‘pode tirar os braços, teus seios são bonitos, não precisa ter vergonha'”, relata.

A RBS TV teve acesso aos depoimentos de pacientes. Uma das mulheres relatou que o homem teria pedido que ela virasse de costas e feito elogios ao corpo dela. Depois, o suspeito teria perguntado se a mulher tinha silicone nos seios, pedido para ver e passado as mãos nos seios dela. Nesse momento, ela conta ter dito “chega” e se retirado.

Outra mulher relatou que o suspeito teria pedido para ver seus seios e, em seguida, os apalpado. Ela também disse que o nutricionista teria ficado cerca de cinco minutos apalpando seus quadris e nádegas.

A investigação policial, depois confirmada pelo MP, sustenta que o nutricionista atendia em academias de Viamão e em seu consultório particular.

“Elas relatam um comportamento extremamente inadequado da parte dele, para dizer o mínimo. Então, na hora de fazer as medições, ele não usava do adipômetro [equipamento que mede espessura do tecido adiposo no corpo], ele utilizava as mãos para fazer. Ele tocava em regiões íntimas das mulheres, ele se aproximava de forma que constrangia as mulheres, fazia com que elas sentassem no colo dele”, relata a delegada Marina Dillenburg.

Por Gabriela Clemente e Léo Bartz, RBS TV e g1 RS