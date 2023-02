Acidente entre Amarok e Fox deixa um ferido; motorista invadiu pista contraria e colidiu com árvore

Share on Email

Segundo relato repassado ao PAT, o motorista, de 60 anos, de uma Amarok seguia pela Avenida em direção à Ponte Borges de Medeiros. No mesmo sentido, o condutor de um Fox, teria realizado de forma abrupta a manobra à esquerda para fazer a conversão em frente ao CTG Farroupilha, segundo informou o condutor da Amarok.

O homem de 24 anos, que dirigia o Fox estaria à esquerda da caminhonete, portanto, o motorista da Amarok citou, aos policiais, que não tinha como evitar o acidente.

Com o choque, o condutor do Fox atravessou a pista contrária e bateu em uma árvore. Ele queixou-se de dores no corpo e foi encaminhado à UPA pela Guarda Municipal que apoiou a ocorrência.