O Alegrete que queremos é possível

Um pequeno grupo de ecologistas denominado United Tasmanian Group reuniu-se pela primeira vez em 1972 com o objetivo de impedir o transbordamento do Lake Pedder. Mais tarde, o grupo adotou o nome de Green Party. Hoje, o Partido Verde é uma parte decisiva na política australiana, elegendo deputados e senadores.

Da Austrália para a Nova Zelândia, depois para a Europa e hoje em todo o mundo. Atualmente, o Partido Verde está constituído em mais de 120 países. No Brasil, a primeira manifestação político-partidária com o nome do Partido Verde ocorreu no estado do Paraná em 1982. O candidato a Deputado Federal pelo PTB, Hamilton Vilela de Magalhães, utilizou em sua propaganda o nome do Partido Verde e uma baleia como símbolo. No entanto, essa foi uma manifestação isolada. O Partido Verde foi criado em 1986 no Rio de Janeiro. Um grupo composto por escritores, jornalistas, ecologistas, artistas e também por ex-exilados políticos começou a dar forma ao PV. Participaram neste grupo Alfredo Sirkis, Hebert Daniel, Guido Gelli, Lucélia Santos, Fernando Gabeira, entre outros.

Em 1992, durante a ECO-92, os verdes de várias partes do mundo se encontraram pela primeira vez no Rio de Janeiro. A partir de então, iniciou-se a formação das Federações do Partido Verde com o objetivo de cooperação, troca de experiências e consolidação programática.

Hoje, os “Verdes” estão organizados em 4 Federações: a Federação Europeia dos Partidos Verdes, a Federação dos Partidos Verdes das Américas, a Federação dos Partidos Verdes da África e a Federação dos Partidos Verdes da Ásia e Oceania. Em 2001, em Canberra, Austrália, aconteceu o GLOBAL GREENS 2001, encontro mundial dos Partidos Verdes, quando foi aprovada a Carta Verde da Terra, o primeiro documento unificado dos Partidos Verdes.

O Partido Verde gostaria de construir em conjunto com a sociedade alegretense projetos na área ambiental, animal e social. “Precisamos aproveitar o momento eleitoral que vamos vivenciar para planejar uma cidade mais sustentável, inclusiva e mais humana. Com projetos de relevância na vida das pessoas, que possam dar mais qualidade de vida e bem-estar aos seus habitantes, atendendo de forma igualitária aos bairros da periferia e zona rural da mesma forma em que é atendida a zona central da cidade”, destacou um dos integrantes do partido.

Por isso, enquanto partido político preocupado com os rumos de nossa comunidade, tais como a falta de serviços públicos e infraestruturas essenciais para a população, gostaríamos de contar com a participação da comunidade. Pretendemos ouvir as necessidades e demandas da população para a construção de projetos que possam impactar positivamente a vida das pessoas.

O PARTIDO VERDE deseja ser um instrumento da boa política para Alegrete. Por isso, gostaríamos de convidar as Associações de Bairros, ONGs, Movimentos Sociais e cada indivíduo a participar ativamente na construção de uma sociedade mais justa e fraterna.

Venha participar do PARTIDO VERDE!



Edson Alvarenga

Presidente Executiva Municipal (PV)

Fone: 55999058830