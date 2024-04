No Top 5, Matteus segue crescendo nas redes sociais e está perto dos 3 milhões de seguidores

Atualmente, o participante conta com 2,7 milhões de seguidores, e espera-se que alcance a marca de 3 milhões durante a última semana do programa.

O brother ingressou com cerca de 7 mil seguidores e, graças ao seu bom desempenho no programa, o gaúcho conquistou o coração do Brasil, continuando a ganhar cada vez mais seguidores nas redes sociais. Nas últimas semanas, ele experimentou o período de maior crescimento, obtendo em média 500 mil novos seguidores por dia no Instagram.

A produção do BBB fez um levantamento de quanto cada participante cresceu nas redes sociais nos últimos quinze dias. Segundo o divulgado, Matteus Amaral é o terceiro que mais adquiriu seguidores na última quinzena.

Na noite de ontem, o alegretense garantiu o Top 5 nesta edição do BBB 24. O líder Davi Brito indicou o Lucas Buda e através da dinâmica da casa, Alane Dias e Isabelle Nogueira também estão no antepenúltimo paredão do reality.

Fotos: Gshow