Motociclista sofre lesão grave em acidente na Avenida Tiaraju

De acordo com informações fornecidas pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, o acidente envolveu uma motorista de 26 anos, que conduzia uma Parati, e um motociclista de 33 anos.

Segundo o relato da motorista, ela seguia em direção ao bairro quando parou na faixa de segurança, nas proximidades da rotatória, devido à presença de pedestres atravessando a via. O motociclista, que também transitava no mesmo sentido, acredita-se ter tentado evitar uma colisão traseira com o veículo parado, e ao desviar acabou colidindo na lateral da Parati.

O impacto da colisão resultou na queda do motociclista, que sofreu uma lesão grave em uma das pernas. De forma preliminar, os policiais militares destacaram que seria uma fratura exposta. O homem foi encaminhado à Santa Casa de Caridade pela ambulância do Samu. Não houve feridos na Parati.

Ambos os veículos sofreram avarias. A moto foi recolhida ao depósito do Detran devido à má conservação dos pneus. A Brigada Militar atendeu a ocorrência com o apoio da Guarda Municipal.