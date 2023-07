O autêntico gauchinho no estádio de futebol em Alegrete

O maior município em extensão territorial do Estado que equivale, inclusive, ao tamanho de pequenos países da Europa ainda mantém firme, em muitas famílias, as raízes de costumes das tradições gaúchas A pilcha que inclui o uso da bombacha, botas, guaiacas e chapéu é mantida por muitos que trabalham dia a dia nas lidas campeiras.

Mas o interessante é quem usa em outros ambientes e ocasiões. Nos jogos do torneio municipal Sub 14 no Estádio Farroupilha, no último final de semana, um pequeno torcedor chamou atenção nas arquibacadas. Pilchado a caráter ele acompanhou a mãe para assistir o jogo em que o irmão participava. Uma cena única do pequeno gaúcho torcedor de Alegrete, Guilherme Lopes Lucas, que mais uma vez demonstra o quanto por aqui crianças e jovens cultuam as tradições gaúchas que, ainda mais fortemente, são vivenciadas em setembro nos Festejos Farroupilhas, no município considerado o mais gaúcho do RS.

Guilherme Lopes na maternidade

Edilene, a mãe do menino de três anos conta que ele já saiu pilchado da maternidade e gosta de estar assim. Já compramos outros tipos de calçados, mas pede a bota gaúcha para calçar, observa mãe. No último sábado ele foi assistir o irmão Luis Airton Lopes jogar no Estádio Farroupilha. A mãe do gauchinho relata que a família é ligada às tradições e eventos gaúchos e isso faz com que o pequeno seja cada vez mais autêntico, salienta.

Guilherme Lopes Lucas – 3 anos