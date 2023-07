Produtores de leite de Alegrete vão participar da mobilização estadual

O leite é um dos alimentos essenciais, principalmente às crianças, e neste contexto o trabalho dos produtores é fundamental. Com objetivo de proteger os que tocam esta atividade no Estado, a classe vai estar mobilizada no próximo dia 1 de agosto em Fontoura Xavier. Dentre as demandas, esta a implementação da barreira comercial para barrar a entrada de leite e derivados dos países do Mercosul; mudanças nas regras do Poagro para não prejudicar os agricultores e pecuaristas familiares que enfrentaram três secas consecutivas; atualização do limite do imposto de renda para os agricultores e pecuaristas familiares; correção ou rebate no enquadramentoda DAP e CAF- pronaf para acessar os financiamentos custeio e investimento; implemento de regra para que nenhuma empresa ou indústria que importa leite ou derivados receba qualquer tipo de benefício fiscal do Estado e liberação de recurso do FUNDOLEITE para implementar políticas de apoio ao produtor de leite no Rio Grande do Sul.

Jesus Alzir Dorneles, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete, informa que daqui vai uma comitiva de produtores se juntar a esta mobilização estadual que acontece no norte do Estado.