Susto na estrada: motorista perde controle da direção e carro fica “preso” em barranco

Compartilhe















Homem, de 27 anos, perdeu controle da direção na madrugada e sofreu acidente, no prolongamento da Avenida Ibicuí, em Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, na manhã deste domingo(28), a guarnição foi acionada depois que motoristas visualizaram que havia um carro fora da estrada, nas adjacências da entrada do Rincão do são Miguel.

No local, os policiais conversaram com o motorista que estava aguardando auxílio para retirar o veículo. De acordo com relato do homem, ele trafegava interior/cidade quando perdeu controle do carro, Fiat Uno, saiu da estrada e subiu o barranco. Ele não se feriu, entretanto, estava sem bateria, no celular, e não teve como solicitar ajuda.

O carro teve avarias e a Brigada Militar fez a ocorrência no local.