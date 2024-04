O dia de um dos pratos preferidos dos gaúchos: o churrasco

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Em festas, confraternizações ou em casa, a carne assada é preferência de muitas pessoas. Aqui em Alegrete, muitas famílias têm o hábito de fazer churrasco aos domingos. Ele une as pessoas em torno do assado, que pode ser preparado de várias formas: em churrasqueiras, no forno elétrico e os mais tradicionais em fogo de chão.

Família de Jardel Nunes realiza manifestação em busca de respostas

Bruna Nogueira é uma das que são apaixonadas, tanto por chimarrão como por churrasco, e diz que esses dois hábitos gaúchos reúnem amigos e geram muita alegria.

Porém, mesmo estando mais baixo o preço médio da carne de 25 reais, ainda não permite que todos os que gostam possam degustar um bom churrasco. O corte mais acessível ainda é a costela, que pode ser complementada por linguiça, cortes de frango e salsicha.

A tão sonhada picanha ainda está longe do prato de muitos brasileiros, porém existem 6 carnes que são mais baratas que picanha e tão gostosas quanto.

Fraldinha

Conhecida por sua suculência e sabor inigualável, a fraldinha é uma carne macia que pode ser uma excelente substituta para a picanha.

Com um preço mais acessível, cerca de R$32,00 o quilo, ela é perfeita para assar ou em receitas cozidas.