Família de Jardel Nunes realiza manifestação em busca de respostas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Os pais, a irmã Leticia Ferreira e outros familiares e amigos têm se mostrado incansáveis na busca por qualquer pista que possa levar ao paradeiro de Jardel. Ele trabalhava em uma lavagem de carros e saiu do expediente naquele fim de tarde para uma suposta “corrida”, pilotando uma moto Honda azul.

Kailany Santos, brutalmente assassinada, interrompeu muitos sonhos de uma vida melhor

O pai de Jardel, Gilmar, organizou a caminhada em forma de protesto, expressando toda sua angústia diante do desaparecimento do filho. “Estamos há sete dias atrás de respostas. O que sabemos é que meu filho está longe do pai e da mãe todos esses dias. Só quero que ele apareça o mais breve possível. Estamos sem comer e sem dormir”, desabafou.

PM Leal deixou saudade e um legado de desprendimento e coragem

A manifestação teve início na Praça General Osório, passou pelo centro da cidade e parou em frente ao Palácio da Câmara de Vereadores, onde foram feitas orações em prol do bem-estar de Jardel. Em seguida, o grupo dirigiu-se à frente da Igreja Matriz para entoar cantos e louvores. A ação culminou em frente à Delegacia de Polícia, onde os familiares permaneceram em oração, e os pais agradeceram a presença de todos na manifestação, que transcorreu de forma pacífica.