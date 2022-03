Família argentina é acolhida no Hotel Alegrete depois de Acidente

Um gesto de solidariedade e empatia.

Na manhã de sexta-feira(25), pouco depois das 8h, uma família argentina se envolveu em um violento acidente em um cruzamento na área Central de Alegrete.

O homem que dirigia um Citroen Air Cross com placas da Argentina, cortou a preferencial e provocou um acidente com uma caminhonete Ranger, na esquina das ruas Andradas com General Vitorino.

Durante o atendimento, sem feridos, porém com danos de grande monta ao veículo argentino que não teve condições de rodar, a Secretária de Assistência Social Iara Caferatti, percebendo que os argentinos estavam em choque e precisavam de auxílio, os encaminhou, através de um carro da Prefeitura, até o Hotel Alegrete.

Ela fez um contato com o empresário, Adão Ramos, que recebeu a família. O acolhimento, aos argentinos repercutiu ainda mais, pois eles ficaram muito emocionados com a hospitalidade, além do fato de que não houve custo algum da hospedagem.

A família que é de Córdoba, estava retornando para casa depois de um período, de férias, em Florianópolis. O argentino, Dante Velez, falou ao PAT que entrou na cidade para que a família pudesse fazer a primeira refeição do dia(café), para depois seguirem viagem.

Ele destaca que não percebeu que estava errado e avançou a preferencial. Além de Dante, estavam no veículo a esposa, Natália Bomendre e os filhos, Jonas, Francesco e Alma.

O empresário, Adão Ramos, disse que percebeu a angústia e toda a maratona que a família passou para fazer contato com o Consulado, o que já tinha sido realizado através da Secretária Iara e também a tentativa de acionar o seguro do carro. Por esse motivo, destacou que a imagem que a família saiu da cidade foi positiva, pois foram acolhidos. Eles ficaram no hotel no início da tarde de sábado e a hospedagem no Hotel Alegrete e a alimentação no restaurante Bistrô foram oferecidos sem custo, pelo empresário Adão Ramos.

Recentemente, na última quarta-feira), em uma noite de boa música com show dos Fagundes (Bagre, Neto e Paulinho) e um jantar com convidados, clientes e amigos, o empresário comemorou o sucesso dos 27 anos do Hotel Alegrete.