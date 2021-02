O Estacionamento Rotativo estará isento de cobranca enquanto perdurar a bandeira preta

Compartilhe















Com o Decreto do Governador do Estado, Eduardo Leite , que estabeleceu bandeira preta em todo estado do Rio Grande do Sul, a rotina da cidade ficará alterada nesta próxima semana devido à redução do atendimento no comércio não essencial. Com o fechamento das lojas, o estacionamento rotativo não será cobrado. Durante o período de vigência do risco altíssimo de contágio, os monitores ficaram dispensados, conforme informou a gerente local – Patrícia Gidiel.

As áreas de rotativo em Alegrete não terão cobrança para estacionamento neste sábado até dia 8. A decisão foi tomada pela prefeitura em conjunto com a empresa BRParking. A suspensão da cobrança valerá por sete dias. Desta forma, os profissionais que atuam na cobrança, também, poderão realizar a quarentena em prevenção ao contágio por coronavírus. Hoje o serviço conta com aproximadamente 15 monitores e 900 vagas em 10 ruas do centro da cidade.

É importante que as pessoas mantenham os cuidados de higiene nas mãos, com água e sabão em casa ou álcool em gel, evitando sempre tocar no rosto, nos olhos e nariz e boca. E, em casos específicos, ao saírem, usem máscaras.

A intenção da bandeira preta do Distanciamento Controlado é instituir o alerta máximo e reforçar a necessidade de cumprimento dos protocolos e das regras sanitárias. Não é o mesmo que decretar lockdown, medida mais extrema que foi adotada em alguns Estados e em outros países, mas impõe medidas mais rígidas para conter a circulação do vírus.