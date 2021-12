O fogo em campo no domingo foi de risco para a cidade, revelam os Bombeiros

O domingo(26), foi marcado por focos de incêndio em locais distintos que, por alguns momentos, deixou a população alegretense apreensiva. Na região em que o fogo ameaçou casas, a situação foi ainda pior, gerando pânico. Mas essa situação que, entre todas as áreas, estima-se que tenha consumido cerca de 200ha de vegetação teve um trabalho incansável dos Bombeiros de Alegrete, Exército Brasileiro e populares.

A Polícia Rodoviária Federal e o Comando Rodoviário da Brigada Militar também realizaram um apoio importante. Na tarde de segunda-feira(27), a reportagem conversou com a soldado Guerra, comandante da guarnição, e abordou vários tópicos sobre o ocorrido, inclusive questionou a possibilidade de alguma ação premeditada.

O trabalho que teve início na manhã de domingo, só cessou na madrugada de segunda-feira. Neste período, os Bombeiros atuaram sem pausa, sem tempo pra nada.

Focos

A soldado Guerra disse que foram de 4 a 5 focos, aproximadamente, em locais distintos, que se alastraram de maneira muito rápida.

Os mais relevantes foram em áreas pertencentes ao Exército Brasileiro que ficam às margens da BR 290 e RS 507.



“Geralmente esses fogos se originam com pequenas queimadas de lixo junto a esses locais (no caso das rodovias, porque também atendemos ocorrências em que é nítido que o proprietário colocou fogo para limpar o campo e perdeu o controle)”- explicou.

As pessoas descartam o lixo à beira da rodovia e colocam fogo. No domingo, a temperatura muito quente, vegetação extremamente seca e muito alta, bem como o vento forte, fez com que o fogo se propagasse de uma maneira muito mais rápida.

“Não acredito que tenha sido nada premeditado, embora não se possa descartar. Ocorreu pelas condições climáticas e a ação das pessoas em relação à queima de lixo. Éramos 3 no caminhão e o telefonista, então quando vi que não daríamos conta pela distância dos locais, pedi apoio do pessoal da folga e prontamente vieram mais 7 colegas”- ressaltou.

Locais

Os locais mais tensos, sem dúvida, destaca a soldado, foram os em que o fogo chegou mais próximo de queimar uma residência na RS507, no trevo das 4 bocas.

E a preocupação maior, da guarnição, era também, porque o campo na BR 290, que queimava, era nos fundos do Bairro Olhos D’água, onde havia muitas casas próximas. Depois foi subindo até a Vila Militar e próximo ao Centro Administrativo Municipal. Em todos os locais, o fogo chegou realmente muito próximo de residências, falou Guerra.

Apoio de outros Municípios

“Não cogitamos apoio de fora, pois estávamos com efetivo de folga, então, operando com os dois caminhões, mais a caminhoneta de combate a incêndio rural e mais os dois caminhões cisternas do Exército, bem como efetivo deles no apoio. E como o comportamento do fogo estava realmente muito rápido, era preciso agir da mesma forma para preservar os locais.”- comentou.

A Bombeira também disse que conversou com o exército e com o vice-prefeito, Jesse Trindade,informalmente, da possibilidade de serem realizados aceiros, que são faixas onde a vegetação foi completamente eliminada da superfície do solo. A finalidade é prevenir a passagem do fogo para área de vegetação, evitando, assim, a propagação do fogo.

Esse aceiro é feito com maquinários, como tratores, patrolas , entre outros. São máquinas que adentram lugares e baixam a vegetação antes do fogo atingi-la. Essa é a orientação realizada pelos Bombeiros aos proprietários rurais quando é muito distante da cidade e, provavelmente, a guarnição vai demorar para chegar.



“Esse aceiro é importante, principalmente, próximo a locais onde há residências para prevenir a passagem da área de vegetação para área habitada”- completa.

Situação recorrente e alerta

Outro ponto que é muito problemático é a Avenida Caverá próximo à Praça da Juventude. Naquela região, ocorre no mínimo dois chamados para fogo em vegetação por semana e é sempre lixo colocado pelos moradores próximos.

Soldado Guerra pontua que é preciso a conscientização da população em relação ao lixo descartado, porque o cidadão coloca fogo em determinado lugar, mas não domina as condições climáticas, como ocorreu no domingo, era questão de segundos e o vento virava e o risco já mudava pra outro lugar.

Para concluir, ela acrescenta que os Bombeiros contam com o apoio da comunidade nessa conscientização, visto que, no momento em que estão atendendo uma ocorrência como aconteceu no dia 26, e que poderia ser evitada, a guarnição fica vulneráveis para atender uma demanda importante, como um Incêndio em uma residência ou um acidente por exemplo, já que nosso tempo de deslocamento será muito maior.

Ela também agradece muito a guarnição de serviço que não mediu esforços pra atender a todas as demandas, que foram inúmeras, bem como aos colegas, que mesmo de folga, foram apoiar, pra que pudessem evitar que as residências fossem atingidas, assim como, aos demais órgãos que apoiaram como Exército Brasileiro, PRF, CRBM.

Sobre a queima irregular de lixo a Prefeitura emitiu a seguinte nota:

A Prefeitura Municipal, através Secretaria de Meio Ambiente, tem recebido inúmeras denúncias a respeito da queima de resíduos a céu aberto nos últimos dias em diferentes regiões do município e alerta que haverá sanções e multas às pessoas que promovem a poluição ambiental.

A secretária de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi, salienta que: “devido ao período de verão e de seca, este tipo de prática traz grandes possibilidades de expansão do fogo para possíveis incêndios”. Desta forma, causar poluição com a queima de resíduos sólidos, rejeitos a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para a atividade, resultará em multas a partir de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), termos do artigo 62, inciso XI, do Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para apuração de tais infrações.

As denúncias podem ser realizadas via 0800-644-1621 ou direto na sede da Secretaria de Meio Ambiente, Av. Assis Brasil, 930.