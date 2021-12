Atletas de Alegrete rumo a Corrida de São Silvestre

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A largada e a chegada serão na Avenida Paulista, com o primeiro pelotão – o de cadeirantes – saindo às 7h25. O uso de máscara será obrigatório durante a permanência na arena de prova e, preferencialmente, durante a corrida. O Palácio de Convenções do Anhembi fica na Avenida Olavo Fontoura, 1.209.

A 96ª Corrida Internacional de São Silvestre, em São Paulo ou tradicional Maratona de São Silvestre, como é conhecida, reúne, anualmente, milhares de atletas, e, se consolida como a mais conhecida competição desta modalidade no Brasil.

Bombeiros combatem incêndio às margens da BR 290

Alegrete será mais uma vez representada no maior evento de atletismo do país. Quatro atletas vão encarar uma maratona para correr a São Silvestre mais uma vez. João Augusto Miranda Pedroso aos 42 anos é o mais experiente do grupo. Ele vai para sua 5ª participação em São Paulo, estreou em 2003; depois correu nos anos de 2013, 2015 e 2019.

“É um evento muito grandioso. A gente que é atleta tem um significado muito especial estar na São Silvestre”, resume Pedroso. Nilton Cardoso Bicudo com duas São Silvestre no currículo (2015 e 2019), vai para sua terceira e quer aproveitar a prova da melhor maneira possível. “É uma corrida bem difícil. Vou tentar o meu melhor”, desafia-se Bicudo.

O atleta Francisco Dorneles 42 anos começou a correr por brincadeira e pegou gosto. Com inúmeras participações em corridas ele vai para sua segunda São Silvestre. “Quero sair melhor que em 2019”, brinca Francisco, escondendo sua meta para esse ano.

Aos 70 anos, Fábio Bilher é o mais veterano do quarteto e também estreou em 2019. Tímido nas palavras, Seu Fábio dá exemplo de saúde. “Corro três vezes por semana. É uma prova muito linda”, menciona o alegretense que gostou da São Silvestre pelo universo de corredores de todas partes do Brasil e pelo fascínio dos atletas quenianos.

O quarteto saiu de Alegrete nesta manhã de terça-feira (28), de carro até Porto Alegre. No início da tarde embarcaram em um ônibus com a previsão de 19 horas de viagem. A chegada em São Paulo será na quarta-feira (29), onde ficam hospedado num hostel próximo a Avenida Paulista. Com pouco apoio, os atletas fizeram uma vaquinha para poder participar da prova.