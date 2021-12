Clínica com ciclista alegretense multicampeão gaúcho arrecada alimentos

Na noite da última segunda-feira (27), foi realizada uma palestra com o ciclista alegretense multicampeão gaúcho de MTB Sérgio Soares Cruz.

O atleta radicado em Caxias do Sul está na cidade para visitar familiares e foi convidado pelo integrante do Grupo Trilha Aventura Júlio Cesar Santos a ministrar uma clínica sobre ciclismo.

Com um novo conceito em encontro, o bate-papo durou quase 2 horas na UK do Parque, e contou com apoio da Polidoro Assessoria. O ciclista de Alegrete conversou sobre sua carreira, treinamentos e as competições que encarou em 2021. Deu dicas para iniciantes e respondeu vários questionamentos dos participantes.

Conversa durou quase duas horas com o ciclista alegretense

“Foi um ótimo encontro. Sempre é legal poder transmitir uma mensagem e receber o carinho e reconhecimento na tua terra natal. Entre amigos e pessoas que adoram a bike, assim como eu. Grande evento”, resumiu Cruz.

Ciclista Sérgio Cruz

O evento também teve caráter solidário, mais de 100 quilos de alimentos foram arrecadados e serão destinados ao Banco de Alimentos da cidade. Houve sorteio de brindes pelas empresas apoiadoras do evento. Além da UK, apoiaram a clínica, Aita Bikes; Nei Bikes; Colombo Bikes e Ferragem Mion.

Entrega ao Banco de Alimentos

No encerramento da clínica, Luciano Brasil, integrante do Trilha Aventura lançou o tradicional pedal de final de ano. Em 2021, o evento acontece na próxima quinta-feira 30, às 19h30min, com saída em frente ao Centro Cultural. O pedal será solidário ao jovem Quelven Joel Pereira que necessita realizar uma cirurgia para seguir caminhando.

A participação no pedal é livre e interessados em ajudar o jovem podem acessar a vakinha https://vaka.me/2577664?

ou PIX (55991293343).