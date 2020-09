O gaúcho que desfilou solitário pelas ruas do Passo Novo no 20 de setembro

Compartilhe









Na manhã de domingo(20), Dia do Gaúcho, a tradição se manteve para o cavalariano, que aos 70 anos, realizou todo percurso do Desfile, sozinho, no Passo Novo.

José França da Silveira é esposo de uma enfermeira aposentada, Cleusa Silveira, e tinha como uma missão realizar o percurso.

De acordo com o sobrinho neto, Douglas Silveira, há alguns meses, o cavalariano passou por um procedimento cardíaco. O susto, resultou em um stand.

Desde então, dentre as paixões, José França planejou como nunca o Desfile de 20 de Setembro. Ele sempre comentou que tudo iria passar e por agradecimento à vida e sua paixão pelo tradicionalismo, iria desfilar – disse o sobrinho neto que também tem na alma o amor pela cultura gaúcha.

Diante de todos os acontecimentos, sem ter as festividades e o tradicional desfile, o cavalariano não se intimidou e cumpriu a promessa que havia feito a si mesmo, de realizar o percurso como forma de gratidão.

Ele encilhou a égua e seguiu solito, pelas ruas, do Passo Novo, que correspondem ao trajeto, realizou sua homenagem à cultura gaúcha.

José França levou consigo uma Bandeira do Rio Grande do Sul.

Orgulhoso do seu feito, retornou ao lar. Douglas assegura que a homenagem do tio avô é mais especial ainda para família que levou um grande susto quando do problema cardíaco.

Meu tio é um cara super bacana de uma índole espetacular. É apaixonado pelo tradicionalismo. Achei que deveríamos compartilhar pela questão simbólica. Ele representou muitos depois de um grande susto que deu em todos. Desde então, tinha o desejo de Desfilar ” – comentou.

Pelos Decretos Estadual e Municipal era vetada a realização dos Desfiles.