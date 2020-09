“Cartas de Carinho”, resgatam um hábito antigo e emociona Grupo Maturidade Ativa

Compartilhe









O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac segue atendendo as recomendações de evitar aglomerações e com cuidado redobrado com a saúde das equipes e clientes. Por isso, a recomendação é que o público siga cumprindo as orientações dos órgãos de saúde.

No entanto, em Alegrete o Grupo Maturidade Ativa segue realizando atividades de forma on-line. A última ideia da turma foi o projeto “Cartas de Carinho”.

A coordenadora Iara Kulmann, conversou com os colegas do Sesc e logo eles toparam a ideia de fazer as cartinhas para o grupo. No total foram escritas 80 cartas, todas enviadas para a residência de cada um deles. A medida que recebiam as cartas, faziam fotos.

A coordenadora conta que a atividade foi um sucesso. “Muito emocionados com o carinho da equipe do Sesc, as integrantes do grupo me enviaram as fotos com as cartas”, destacou Iara.

As cartas tiveram respostas imediatas para os colaboradores e agentes do Sesc. Muito carinho e agradecimento pautou o conteúdo das cartinhas.

Para a coordenadora do grupo Maturidade Ativa, essa ideia de cartas foi pensando que hoje em dia é muito difícil alguém escrever carta, então seria algo diferente que eles viveram e a ação surpreendeu à todos.

“Nesse período de distanciamento social estou trabalhando com eles virtualmente com muitas atividades através de lives com palestras, oficinas de memória com o Grupo Supera, bingo virtual, atividades físicas, bailes virtuais, enfim sempre realizando atividades pensando no bem estar do grupo”, explicou Iara Kulmann.

