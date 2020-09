Professora faz apelo parar custear cirurgia

Compartilhe









Inúmeras campanhas são realizadas em Alegrete e a solidariedade tem sempre uma pronta resposta da população.

Mais uma vez, chegou ao PAT, o pedido de ajuda para pagar o valor de uma cirurgia realizada no mês de agosto. A alegretense que nasceu com uma má formação nos músculos elevadores das pálpebras, não se intimidou ao longo da vida e, mesmo diante das dificuldades, conquistou o diploma em pedagogia. Mas as dificuldades foram se agravando e ela conseguiu realizar a cirurgia, particular, pois pelo SUS a espera seria demasiadamente longa. Contudo, alguns custos ainda precisam ser pagos. Para isso, foi criada uma vakinha online.

Acompanhe abaixo o relato e compreenda a situação desta docente:

Quem me conhece sabe que desde que nasci trago comigo um traço que por muito tempo me definiu. Meu olhar sempre foi diferente em razão de uma má formação nos músculos elevadores das pálpebras. Minhas pálpebras não funcionavam!

Essa condição me impedia de ter uma boa visão desde o nascimento, o que me fez precisar de óculos desde sempre e nos últimos anos também vinha me causando problemas de coluna, já que eu sempre forcei a cabeça para poder enxergar melhor.

Depois de muitos anos almejando algo que pudesse corrigir essa disfunção, finalmente consegui viabilizar junto ao Banco de Olhos de Porto Alegre uma equipe médica que investigasse a fundo meu problema e me apresentasse uma solução cirúrgica. Então finalmente poderia corrigir o problema que trago desde o nascimento.

Me foi oportunizada a cirurgia no mês de agosto de 2020 e pude realizá-la com sucesso. Estou em recuperação e já enxergo o mundo com meus novos olhos! Porém, me restou a conta que com muita satisfação pagarei e se você puder e quiser me ajudar a liquidar o saldo deste sonho realizado, eu ficaria imensamente agradecida com a sua colaboração.

E quem me conhece sabe que desde sempre batalhei pelos meus sonhos, com muita luta criei lindos filhos e ainda conquistei o diploma de Pedagoga, que me oportunizou lecionar na rede Municipal de Alegrete. Então, convido você meu amigo, a me ajudar a vencer com a mesma garra de sempre mais esse desafio! Toda ajuda é muito bem-vinda, colabore com o valor que puder! Eu serei imensamente grata, Deus te abençoe!

Para doar, acesse o link abaixo.

http://vaka.me/1343016