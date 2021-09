O horário de verão tem chances de voltar

Muitos especialistas acreditam que esse horário pode ser uma opção para lutar contra a crise hídrica que o país está passando. Com a escassez de água nos reservatórios das hidrelétricas, o Ministério de Minas e Energia pediu ao Operador Nacional do Sistema Elétrico uma reanalise sobre o horário de verão, que havia sido extinto por Jair.

Desde sempre, o horário de verão tinha por objetivo a redução do consumo de energia elétrica com apenas o adiantamento de uma hora. A luz natural era mais aproveitada, diminuindo o consumo entre as 18 e 21 horas e, consequentemente, um menor crregamento de energia nas linhas de transmissão, nas subestações e nos sistemas de distribuição.

Desde 1985 o horário de verão existe e já foi considerado, pela maioria dos brasileiros, o melhor horário. Vários setores da economia pressionam para que o horário volte e para que assim, a economia de energia seja possível. Porém o executivo não tem planos de aderir ao horário de verão novamente.

O Ministério de Minas e Energia enviou uma nota ao jornal Folha de S. Paulo explicando: “A contribuição do horário de verão é limitada, tendo em vista que, nos últimos anos, houve mudanças no hábito de consumo de energia da população, deslocando o maior consumo diário de energia para o período diurno”. Mas a notícia para os amantes do famoso horário, que segundo muitas pessoas torna o dia mais longo e produtivo, não é boa.

Mesmo com a ONS alegando que a maior importância da volta do horário de verão é a escassez hídrica, o ministério afirmou que “não identificou que a aplicação do horário de verão traga benefícios para a redução da demanda”. Muitas entidades de turismo, setores de alimentação e entreterimento estão implorando pela volta do horário, segundo eles além de economizar energia o horário ajuda no lucro, pois aumenta a circulação de clientes devido ao “tempo livre” no dia-a-dia.

O horário era adotado nos estados do Sul de outras regiões entre outubro e fevereiro.

Por: Geovanna Valério Lipa