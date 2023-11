O impacto do 13º Salário na economia de Alegrete

A reportagem do PAT saiu às ruas e entrevistou diversas pessoas e empresários sobre o impacto do 13º salário na economia alegretense.

Implementado no Brasil no governo de João Goulart, em 1962, por meio da Lei 4.090/62, a Gratificação de Natal, mais conhecida como 13° salário, garante que todo empregado com carteira assinada tem direito a receber um salário a mais no cronograma de vencimentos.

Entrevistando a gerente de uma empresa de eletrodomésticos, ela referendou que os impactos do salário adicional na economia são significativos. Salienta que esse valor ou é usado para pagar dívidas ou para aquisição de produtos novos, visando o fim de ano, afirmou.

Outra gestora de uma empresa de roupas também enfatizou que os impactos do benefício são grandes. As pessoas procuram usufruir desse dinheiro, e acabam por gastar ou investir em outros segmentos da economia, disse a responsável.

A presidente do Sindilojas em Alegrete, Vanessa Vargas, apontou que praticamente 60% do valor pago pelas empresas será indiretamente repassado aos diversos setores do Município, tanto para investimento, pagamento de dívidas ou aquisição de novos produtos. Ela também salienta que esse efeito do 13º salário perduará até o último dia do ano, aquecendo ainda mais a economia em seus diversos ramos.