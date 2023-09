O início da celebração da Semana Farroupilha em Alegrete

Share on Email

Minutos antes das 7h desta quinta-feira (14), a cavalgada da Chama partiu desde a Afuncaal rumo ao centro de Alegrete, distante 10km do local onde a chama vai arder nos próximos sete dias, culminando com o Dia do Gaúcho.

A trote cerca de 50 cavalarianos acompanharam a caravana da Chama Crioula rumo ao centro da 3ª Capital Farroupilha. Onde na primeira parada no início da Avenida Pedreiras a comitiva se integra com os demais cavalarianos que somam em centenas até a chegada à Praça Getúlio Vargas.

Confira as primeiras imagens exclusivas captadas pela reportagem do PAT dando início à Semana Farroupilha no “Baita Chão”: