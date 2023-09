Fenômeno musical, Paulinho Mocelin, abre a Baita Semana Farroupilha em Alegrete

O grande dia chegou. Nesta quinta-feira (14), inicia a Baita Semana Farroupilha 2023, o evento ocorre de 14 a 19 de setembro no Clube Juventude em Alegrete, e contará com atrações dos melhores grupos de vanera do sul do País.

Para abrir a festança, nada mais, nada menos que o considerado “Pai do Xucrismo”, Paulinho Mocelin dá a largada para seis dias consecutivos de baile na 3ª Capital Farroupilha. Com organização da GM Eventos e LG Produções, o projeto que deu certo em 2022, arrastando cerca de mil pessoas por noite, neste ano, promete mais um sucesso. Os organizadores garantem 4 horas de bailão num ambiente decorado com temática no maior estilo da Baita Semana Farroupilha. Diversas novidades esperam o público a partir desta quinta no Juva, inclusive com a sensação de entretenimento do momento, a plataforma 360º.

Na abertura hoje, Paulinho Mocelin gaiteiro, cantor, arranjador, produtor musical, e compositor, conhecido e querido pelos fãs por seu jeito descontraído e simples de ser, traz como paixões, a música, as lidas do campo, da terra, dos cavalos e dos rodeios. Em Alegrete, o homem que canta “Coração ferido cortado de esporas/Cercado de lembranças de rédeas no chão/Aqui nessa cabana tudo é saudade/O peão foi domado pela tal de paixão…”, promete um baita baile.

Na sequência da semana shows com Tchê Veio e Sandro Coelho, que vai comemorar seu aniversário em Alegrete. Ainda tem Kauan Furacão, Talagaço, JJSV, Grupo Geração e Banda Primeira Dama. Importante ressaltar que a partir de hoje, ingressos só direto no Juva ou com promoters. Confira a agenda:

Sexta-feira (15) – Tchê Veio e Sandro Coelho

Sábado (16) – Talagaço

Domingo (17) – JJSV

Segunda-Feira (18) – Grupo Geração e Kauan Furacão

Terça-Feira (19) – Os Cumpadi e Banda Primeira Dama – BPD